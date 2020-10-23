В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием

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Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной и доступной, как только фармакологическая промышленность наладит необходимый объём производства лекарственного препарата. Об этом 23 октября на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Мы можем использовать различные мощности под производство вакцины, что позволит нам иметь ассортимент. Вакцинация от инфекции бесплатная и будет доступна с момента, как будет запущено промышленное производство, — цитирует «Интерфакс»...