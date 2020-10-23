В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием

В развитии вирусов есть определённые закономерности, рассказал замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, коронавирус станет сезонным заболеванием.
Это произойдёт, когда общество получит коллективный иммунитет к вирусу.
Есть определённые закономерности, пока 60–70% населения не встретятся с вирусом либо не будут иметь коллективный иммунитет, пандемия будет продолжаться. И лишь только после достижения этого барьера <...> вирус переходит в сезонный, — подчеркнул он.
Такое заявление эксперт сделал в ходе Евразийского экономического форума, трансляция которого
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин призвал регионы действовать аккуратно в вопросах ограничительных мер по коронавирусу. Он подчеркнул, что необходимо обеспечивать безопасность людей, при этом минимизируя негативные последствия пандемии для экономики.