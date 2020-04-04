В Подмосковье четверо детей заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

За последние сутки в Московской области выявлено 49 новых случаев коронавируса. Из них 24 человека — в возрасте от 19 до 39 лет, 19 человек — от 41 до 63, двое — от 69 до 85. Также коронавирус подтверждён у четырёх детей. Такие данные приводит подмосковный оперштаб.

Всего в Московской области на данный момент зафиксировано 260 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В столице к утру 4 апреля подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусом. Почти половина из них младше 45 лет.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 3 357 заболевших, в России общее число диагнозов достигло 4731. Инфекция выявлена в 78 регионах страны. Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.

Ранее NEWS.ru приводил цитаты из дневника больной коронавирусом пациентки Коммунарки. Девушка рассказывала, как борется с инфекцией и чем её лечат. По её словам, болезнь началась у неё с высокой температуры, потом возник сильный кашель.