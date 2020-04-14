В Минздраве рекомендовали на самоизоляции перейти на дробное питание

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Во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса стоит перейти на дробный рацион. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России академик РАН Виктор Тутельян.

По его словам, дробный рацион предполагает приём пищи пять-шесть раз в день. Диетолог посоветовал трижды в сутки есть основательно и дважды отвлекаться от дел на перекус.

Также Тутельян порекомендовал за день выпивать не менее двух литров жидкости. Объём выпитого зависит от массы тела человека.

Необходимо исключить фруктовые соки и газированные напитки. В них содержится много сахара и ненужных килокалорий. Как бы вы ни питались во время карантина, всегда нагружайте своё тело. Физическая активность — главная составляющая здоровья, — заявил главный внештатный диетолог Минздрава.

Как ранее писал NEWS.ru, в природе не существует продуктов-антидепрессантов, однако полноценный рацион сам по себе может снизить стрессовую нагрузку на организм человека в условиях самоизоляции и уменьшить тревожность, рассказал Тутельян.