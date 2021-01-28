В Минздраве рассказали, как продлить жизнь на 14 лет

https://static.news.ru/photo/7c80a09e-6193-11eb-9a18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжительность жизни во многом зависит от образа жизни, который ведёт человек. Её можно продлить более чем на десять лет, если соблюсти некоторые условия, рассказала NEWS.ru главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва.

Образ жизни даёт 50% вклада в продление жизни. Всё остальное — экология, генетика, и так далее — намного менее значимо. Физическая активность, контроль веса, отказ от курения, контроль артериального давления суммарно дают плюс 10–14 лет жизни. Чем больше у вас компонентов здорового образа жизни, тем больше эффект, тем больше продление жизни, — пояснила Ткачёва.

Бытует убеждение, что образ жизни бессмысленно менять после наступления какого-либо возрастного порога. По словам Ткачёвой, это не более чем заблуждение. Например, физическая активность помогает продлить жизнь даже в том случае, если человек начинает ей заниматься после 90 лет, подчеркнула собеседница NEWS.ru.

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