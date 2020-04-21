В Минздраве призвали врачей консультировать больных дистанционно

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Минздрав рекомендовал врачам самостоятельно обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями и в случае необходимости дистанционно уточнять необходимое лечение.

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, в нынешних условиях для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями важно обеспечить доступность плановой медицинской помощи, передаёт ТАСС.

Кроме того, такая практика позволит минимизировать контакты с инфекционными больными при посещении поликлиники. Он также уточнил, что у пациентов с онкологическими заболеваниями курс химиотерапии прерываться не должен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице количество тяжело больных с COVID-19 потенциально снижается благодаря раннему выявлению инфекции и лечению. В настоящее время оно стабилизировалось на уровне 1–1,3 тысячи человек в сутки. Градоначальник также добавил, что действующие в Москве ограничительные меры считает достаточными на данном этапе, писал NEWS.ru.