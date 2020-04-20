Собянин: качество тестов на COVID-19 возросло на 50%

https://static.news.ru/photo/1de6ef26-82fe-11ea-ba20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Качество тестов на коронавирус возросло на 50%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник также отметил, что количество тяжело больных с COVID-19 потенциально снижается благодаря раннему выявлению инфекции и лечению. В настоящее время оно стабилизировалось на уровне 1–1,3 тысячи человек в сутки.

Собянин также добавил, что действующие в столице ограничительные меры считает достаточными на данном этапе, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 26 тысяч человек. При этом 80% инфицированных — лица в возрасте до 65 лет.

Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли — 405.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч.