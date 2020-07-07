В Минздраве оценили риск заразиться коронавирусом во время купания

https://static.news.ru/photo/41b17774-c13c-11ea-a709-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный специалист Министерства здравоохранения по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин рассказал, какова вероятность подхватить COVID-19 во время купания в реке или море.

Об этом представитель Минздрава сообщил во время туристического онлайн-форума «Отдых в России — 2020: вызовы и возможности».

Есть относительная безопасность. Всё-таки, купаясь в обширном водоёме, теоретически и практически снижается концентрация, если вдруг кто-то оказался рядом. Тем самым может быть снижена возможность заразиться в воде, — цитирует Никитина «Интерфакс».

7 июля генеральный директор туркомпании «Интурист» Виктор Тополкараев заявил, что в России к этому моменту открылись уже более 60 направлений внутреннего туризма и поток отдыхающих с каждым днём растёт.

В Сочи официально открыты 22 пляжа, где выполнены все требования Роспотребнадзора. Среди них и социальная дистанция между лежаками, и дезинфекция поверхностей. Неофициально отдыхающие и местные жители купаются на многих пляжах Черноморского побережья Кубани и Крыма.

Однако пляжный отдых открыт не везде. В Москве, например, он закрыт из-за риска распространения COVID-19, сообщил Роспотребнадзор 3 июля.

Как писал NEWS.ru, работа аттракционов, ресторанов и пляжей на территории Московской области может возобновиться к 15 июля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.