В Кремле ответили на сообщения о прививках элит до испытаний вакцин

https://static.news.ru/photo/698a9bde-ca71-11ea-b42b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о прививках от коронавируса, сделанных представителям бизнеса и чиновникам вакцинами, клиническое испытание которых ещё не завершено.

Про то, что кто-то делал в администрации, мне, честно говоря, неизвестно. Мне неизвестно, что в администрации какие-то были добровольцы, которые участвовали в клинических программах апробирования прививок, — приводит РИА Новости слова спикера Кремля.

Песков при этом отметил, что знает о том, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев испытал на себе вакцину от коронавируса: «он сам говорил об этом». Однако представитель Кремля подчеркнул, что ему неизвестно, что кто-то ещё из его знакомых или топ-менеджеров компаний делал такую тестовую прививку.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам ещё в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ.

Эта вакцина в гражданский оборот ещё не выпущена. 10 июля стало известно, что стартовала итоговая стадия её клинических испытаний. Прошедшие предыдущие этапы исследований добровольцы чувствуют себя нормально, негативных реакций и побочных явлений на препарат у них нет.

По словам руководителя НИЦ Александра Гинцбурга, испытания препарата продлятся до 28 июля. После этого центр подаст документы на регистрацию вакцины. В институте Гамалеи при этом надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.

До этого Гинцбург заявил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью 2020 года. А замглавы правительства Татьяна Голикова отметила, что старт производства ожидается уже в сентябре. В августе — сентябре производители рассчитывают зарегистрировать препарат, писал NEWS.ru.