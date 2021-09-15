В Кремле оценили возможность нового локдауна из-за COVID

Вопрос о новом локдауне из-за коронавируса в России сейчас не стоит. В то же время вирусологи озвучивают разные мнения о возможности наступления новой волны заболеваемости COVID-19. Риск ввода локдауна или новых коронавирусных ограничений оценил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Об этом речи не идёт, такого нет вообще вопроса сейчас, — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, готовятся ли новые меры по противодействию коронавирусу с учётом возможной четвёртой волны COVID-19.

Также Песков дал понять, что Кремль получает информацию от вирусологов относительно заболеваемости коронавирусом. В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что среди специалистов всегда существуют разные мнения.

Что касается ожидания новой волны, какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений, — заключил он.

Ранее глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун заявил, что вероятность четвёртой волны коронавируса в Москве очень высока. До этого главный врач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал появление четвёртой волны в конце сентября — начале октября.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о значительном росте заболеваемости коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии, Израиле, Канаде, Великобритании, США и многих государствах Европы. Это происходит несмотря на довольно высокий уровень вакцинации.