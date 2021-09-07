Проценко спрогнозировал появление четвёртой волны коронавируса

Главный врач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал появление четвёртой волны коронавирусной инфекции в конце сентября — начале октября. Об этом он заявил в беседе с журналистами портала E1.

Совпадение определённых факторов — сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года — может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября — начале октября, — сказал Проценко.

При этом он добавил, что речь идёт не только о коронавирусе, но и о сезонной осенней вспышке заболеваемости в целом: гриппе и других острых респираторно-вирусных заболеваниях (ОРВИ).

Чтобы обезопасить себя от COVID, Проценко посоветовал россиянам вакцинироваться, так как это «медицина, построенная на доказательствах». В качестве аргумента он привёл накопленный российскими медиками и их зарубежными коллегами опыт, который доказывает эффективность и безопасность такого подхода.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил 2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.