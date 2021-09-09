В депздраве оценили вероятность четвёртой волны COVID в Москве

Вероятность четвёртой волны коронавируса в Москве очень высока. Такое мнение 9 сентября на форуме социальных инноваций регионов высказал глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. Он отметил, что сейчас перепрофилирование коронавирусных госпиталей происходит очень быстро. Это связано с тем, что за три волны COVID-19 власти научились реагировать оперативно, передаёт ТАСС.

Мы чётко знаем, что будет сейчас в сентябре, — а вероятность четвёртой волны, она очень высокая, — в какой последовательности, какие лечебные учреждения, какие поликлиники, какие КТ-центры заводятся, в какой очерёдности, при каком уровне заболеваемости, при каком уровне обращаемости в скорую помощь и уровне госпитализаций, — сказал руководитель ведомства.

Хрипун уточнил, что порядка двух недель достаточно для перепрофилирования клиники на тысячу коек.

Ранее главный врач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал появление четвёртой волны коронавирусной инфекции в конце сентября — начале октября. При этом он подчеркнул, что речь идёт не только о коронавирусе, но и о сезонной осенней вспышке заболеваемости в целом: гриппе и других острых респираторно-вирусных заболеваниях (ОРВИ).

Инфекционист Евгений Тимаков также не исключил четвёртой волны COVID-19. Он полагает, что «выдохнуть» россияне смогут только через полтора-два года.