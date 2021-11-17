Депутат Леонов раскритиковал идею поощрять привитых разными льготами

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В борьбе с низким атмосферным давлением россиянам могут помочь контрастный душ, физическая активность, например прогулка в парке или зарядка у открытого окна, и крепкий сон, заявила терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24». Также она посоветовала не пить слишком много крепкого кофе.

В этот день (когда атмосферное давление понижено. — NEWS.ru) и даже в предшествующие дни желательно, чтобы была какая-то физическая активность, просто утренняя зарядка, лёгкая разминка и прогулка. Человеку нужно разогнать...