Депутат Леонов раскритиковал идею поощрять привитых разными льготами

Вакцинация от COVID-19 направлена прежде всего на защиту человека. Главный стимул сделать прививку — снижение вероятности тяжело заболеть или умереть от новой коронавирусной инфекции, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, уговаривать людей прививаться от COVID-19 не стоит. Тем самым законодатель раскритиковал идею поощрения привитых россиян разными льготами, например, скидками на посещение фитнес-клубов и оздоровительных центров.
Мы сейчас говорим о вакцинации, о том, что это прежде всего защита человека. Как ещё уговорить привиться, какие-то льготы сделать? Мы тебя уже бесплатно вакцинируем, ты себя защищаешь от тяжёлого течения COVID-19, от того, что ты можешь умереть. Честно, как врач не понимаю этого. Это похоже на то, что у человека заболел зуб и мы ему говорим: «Слушай, пожалуйста, приди к стоматологу, мы тебя полечим, а за это мы тебе дадим скидку в магазин», — заявил Леонов.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва»