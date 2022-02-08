В центре Чумакова рассказали, когда начнут применять «КовиВак» для детей

Вакцину «КовиВак» для детей проверят в первую очередь на подростках от 12 до 17 лет. Она может быть зарегистрирована и разрешена к применению уже летом 2022 года, рассказал в интервью «Известиям» директор по развитию Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Константин Чернов.

По словам Чернова, в третьей фазе клинических исследований вакцины «КовиВак» для детей примут участие три группы подростков, разбитые по возрастам: первыми наберут подростков 17–12 лет, следом детей в возрасте 6-12 лет, и в конце в возрасте от трёх до шести лет. В четыре клинических центра наберут добровольцев с разрешения родителей, с получением всех необходимых документов.

Согласно данным исследований подобных вакцин от других заболеваний, они достаточно хорошо переносятся детьми. К лету планируется подать документы на регистрацию вакцины для возрастной группы 12-17 лет, после чего придёт черед регистрации вакцины и для более младших возрастов. В случае успешного испытания вакцины подростков начнут официально прививать ею уже к концу года.

Мы надеемся закончить испытания в 2022 году, может быть, с небольшим заходом в следующий год, — заявил Чернов.

Ранее Минздрав России выдал разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины против COVID-19 «КовиВак» с участием детей. В исследованиях на базах четырёх мeдучреждений в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербургe планируется участие 1050 добровольцев.