Учёные назвали идеальную диету для долголетия

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Учёные из Китая провели анализ сведений 26 пищевых цепочек, в которых поучаствовали 1,9 млн людей из 29 стран. По итогу исследования эксперты определили оптимальный режим питания для долголетия.

Китайские специалисты рассказали, что с наиболее низким риском летального исхода связано ежедневное потребление пяти порций овощей и фруктов. Участники исследования, которые придерживались описанного рациона питания, имели наибольшую продолжительность жизни. У них на 13% снижен риск смерти от различных причин, на 12% — от сердечно-сосудистых недугов, на 10% — от онкологии, на 35% — от респираторных заболеваний.

Однако, объяснили учёные, не все овощи или фрукты являются полезными в равной мере. Так, со снижением риска смерти от различных причин или определённых хронических болезней не ассоциированы крахмалистые овощи. Наиболее полезными оказались зелёные листовые овощи, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь, передаёт портал Science and Technology Daily.

Как ранее писал NEWS.ru, идеальными блюдами для завтрака являются каша с молоком, йогурт с мюсли или бутерброд с цельнозерновым хлебом. Об этом заявила врач-диетолог Наталья Круглова. По её мнению, после пробуждения нужно выпить как минимум полстакана воды для восстановления водного баланса, а во время завтрака в рационе человека обязательно должны присутствовать сложные углеводы и белки.