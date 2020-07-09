Учёные сообщили о связи фазы быстрого сна и риска преждевременной смерти

https://static.news.ru/photo/0ebabbb6-c1e4-11ea-a5f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Группа учёных из Стенфордского университета США сообщила о связи между фазой быстрого сна (REM) и риском преждевременной смерти. Точный характер связи пока не установили, однако американские неврологи уверены: по нарушениям сна можно определить состояние здоровья человека.

Научные специалисты изучили данные повторных исследований, в которых приняли участия более четырёх тысяч человек. За добровольцами следили свыше 20 лет.

В итоге учёные выяснили следующее: чем меньше фаза быстрого сна, тем выше риск ранней смерти. Отмечается, что снижение фазы на 5% можно сопоставить с увеличением риска внезапной кончины на 13%. По словам учёных, нарушение сна может быть симптомом недуга, который приводит к смерти. Поэтому речь в исследовании идёт о корреляции процессов, а не о причинно-следственной связи с их участием. При этом, качество быстрой фазы сна может стать биомаркером состояния здоровья.

Считается, что здоровые взрослые проводят от 20% до 25% общего сна в REM-фазе. Те же, у кого этот показатель снижается до 15%, находятся в группе риска, — передаёт сообщение специалистов New Atlas.

Как ранее писал NEWS.ru, главной причиной хронических заболеваний в пояснице, как правило, становится неправильная поза во время сна, заявил сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь.

По словам врача, привычка засыпать на боку означает, что в течение всей ночи позвоночник будет находиться в изогнутом состоянии.