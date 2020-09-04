Учёные рассказали, кому вредно мясо, приготовленное на огне

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Частое употребление красного мяса, приготовленного на углях или на открытом огне, оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему и приводит к сокращению продолжительности жизни. К такому выводу пришли учёные из Университета Южной Австралии и Национального университета Кёнсан в Южной Корее.

Регулярное употребление в пищу прожаренного, перегретого мяса способствует увеличению числа в организме человека белковых субстанций, негативно воздействующих как на клетки миокарда, так и на клетки сосудов, — цитирует журнал Nutrients одного из авторов исследования, доктора медицины из Университета Южной Австралии Пермала Део.

Учёные отмечают, что эти изменения могут провоцировать развитие и осложнять уже имеющиеся заболевания, такие как сахарный диабет, инфаркт миокарда и инсульт. Всему виной так называемые конечные продукты гликирования — AGE, которые образуются при таком способе приготовления мяса. Накапливаясь в организме, они вмешиваются в обмен веществ, затрудняя его и нанося ущерб внутренним органам.

В их эксперименте участвовали две группы людей среднего и пожилого возраста. Одним был предложен рацион с преобладанием термически обработанного красного мяса и хлебной выпечкой, другим — йогурты с необработанным зерном, орехами, бобовыми и мясом птицы, приготовленным на пару. В результате, в крови первых было значительно повышено содержания AGE. Учёные порекомендовали сократить употребление красного мяса, приготовленного по «рецептам» далёких предков, чтобы снизить риск сердечных заболеваний.

Как писал NEWS.ru, существуют продукты питания, от которых лучше отказаться, когда речь заходит об ужине. Среди них: жирная пища, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, выпечка и сладости, считает врач-диетолог Наталья Круглова. По её словам, подобный вечерний рацион нагружает пищеварительную систему. Мясо — свинина, говядина, баранина — переваривается по четыре-пять часов. Эта еда тяжёлая — она не даст возможность организму отдохнуть за ночь. Эксперт предложила тем, кто следит за фигурой, исключить из вечернего рациона крупы из-за содержащегося в них крахмала, а он замедляет процесс снижения веса. То же самое касается макаронных изделий и картофеля. Ужинать врач предлагает растительной пищей, мясом птицы, морепродуктами, нежирными сырами, творогом, так как вечером организм уже не требует большого количества энергии. Поэтому вечером лучше ограничиться лёгким перекусом, богатым полезными веществами.