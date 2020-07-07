Учёные предупредили о волне заболеваний мозга из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/f7f55092-c127-11ea-9ade-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press

Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) считают, что в мире возможна волна заболеваний головного мозга, которая будет вызвана коронавирусной инфекцией.

Исследователи протестировали больных COVID-19. У 43 пациентов были обнаружены серьёзные повреждения мозга, среди которых инсульт, а также временная дисфункция головного мозга.

Специалисты считают, что у миллионов переболевших коронавирусом через год может быть диагностировано ослабление когнитивных функций. Учёные напоминают, что коронавирус может оказывать влияние на работу сердца, печени, почек, поджелудочной железы, а также других органов, сообщает «Российская газета».

Ранее один из ведущих медицинских журналов New England Journal of Medicine рассказал о возможном негативном влиянии коронавируса на мозг. Ряд специалистов вспомнили в связи с этим эпидемию летаргического энцефалита 1915-1925 года, которую считают возможным следствием «испанки».

NEWS.ru писал, что организм может эффективно бороться с коронавирусом с помощью Т-клеток приобретённого иммунитета. Этот механизм запускается в организме бессимптомных больных COVID-19. Исследования на эту тему первыми провели шведы. Они изучили анализы крови 200 пациентов. Выяснилось, что у 30% людей были обнаружены следы Т-клеточной борьбы.