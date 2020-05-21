Учёные обнаружили главную причину неизлечимости рака

https://static.news.ru/photo/c2a459ee-9b73-11ea-971d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Естественный отбор, запущенный применением лекарственных препаратов, делает метастазы при онкологических заболеваниях устойчивыми к терапии. К такому выводу пришла группа американских учёных из Стэнфордского университета.

Специалисты исследовали образцы тканей 136 пациентов с различными видами рака. При этом в половине случаев метастазы подвергались воздействию лекарственных препаратов, а остальные — нет. Оказалось, что лечение влечёт за собой мутации и эволюцию раковых клеток, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Genetics.

У пациентов, которые проходили лечение, вторичные очаги воспаления существенно отличаются от основных раковых образований и состоят из устойчивых к лекарствам клеток. При этом вторичные очаги поначалу ослаблены, но терапия делает их более агрессивными и устойчивыми.

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