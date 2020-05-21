Учёные обнаружили главную причину неизлечимости рака

Естественный отбор, запущенный применением лекарственных препаратов, делает метастазы при онкологических заболеваниях устойчивыми к терапии. К такому выводу пришла группа американских учёных из Стэнфордского университета.
Специалисты исследовали образцы тканей 136 пациентов с различными видами рака. При этом в половине случаев метастазы подвергались воздействию лекарственных препаратов, а остальные — нет. Оказалось, что лечение влечёт за собой мутации и эволюцию раковых клеток,
У пациентов, которые проходили лечение, вторичные очаги воспаления существенно отличаются от основных раковых образований и состоят из устойчивых к лекарствам клеток. При этом вторичные очаги поначалу ослаблены, но терапия делает их более агрессивными и устойчивыми.
Ранее NEWS.ru писал, что осенью 2020 года российские врачи ожидают взрыва онкозаболеваний, особенно в запущенной стадии. Резкий рост смертности от рака и сердечно-сосудистых болезней ждёт россиян на фоне пандемии. Это связано с ухудшением доступности медицины из-за коронавируса.
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