Учёные назвали съедобное средство от болезней сердца

https://static.news.ru/photo/2c11e3f8-ccaf-11ea-8a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press

Группа учёных из медицинского колледжа Бейлора (США) сообщили о самом вкусном средстве от болезней сердечно-сосудистой системы. Этим продуктом оказался шоколад. Как отметили специалисты, потребление лакомства даже раз в неделю снижает риск развития болезней сердца.

Американским специалистам пришлось провести комбинированный анализ исследований, в которых рассматривалась связь между поеданием шоколада и сердечно-сосудистыми недугами. В процессе работы эксперты изучили данные более 300 тысяч человек. В итоге выяснилось, что шоколад, если есть его раз и более в неделю, понижает риск развития ишемической болезни на 8%.

Как сказал один из авторов исследования доктор Чаякрит Криттанавонг, лакомство содержит вещества, полезные для сердца. В их числе — стеариновая кислота, флавоноиды, метилксантины и полифенолы, которые могут уменьшить воспаление и повысить уровень хорошего холестерина.

При этом учёные отметили, что размер идеальной порции и вид наиболее полезного шоколада пока выявлен не был. Эксперты предостерегли людей от переедания.

Шоколад выглядит очень многообещающим продуктом для профилактики ишемической болезни сердца, но необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить, сколько и какой шоколад можно рекомендовать, — цитирует доктора портал «Ридус».

Также учёные посоветовали учитывать калории, сахар и жир продукта. Особенно в случае если речь идёт о человеке с диабетом или ожирением.

Как ранее писал NEWS.ru, исследователи из США сообщили, что добавление корицы в пищу поможет людям в преддиабетическом состоянии улучшить состояние здоровья и нормализовать уровень сахара в крови.