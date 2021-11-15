Учёные назвали продукт, увеличивающий риск инсульта и инфаркта на 18%

Употребление соли увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. К такому выводу пришли американские учёные после ряда исследований, проведённых на базе кардиологической ассоциации США. Результаты исследования опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии.

Специалисты проверили анализы мочи десяти тысяч испытуемых в возрасте около 50 лет. Наблюдение за респондентами продолжалось почти девять лет, в течение которых среди них зафиксировали 571 случай сердечно-сосудистых патологий, включая смертельные исходы.

В результате учёные пришли к выводу, что увеличение употребления соли в рационе увеличивает риск развития сердечных болезней на 18%, тогда как аналогичный рост потребления калия снижает риск на 18%. Теперь они хотят провести новое исследование, чтобы определить безопасную суточную норму потребления соли.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что жареная пища, а также продукты, содержащие сахар и соль, повышают артериальное давление. Она также предостерегла россиян от избыточного употребления продуктов с консервантами, красителями, усилителями вкуса, а также так называемой скрытой соли в продуктах, в которых соль не чувствуется, но присутствует в большом количестве.