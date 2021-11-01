Диетолог назвала продукты, повышающие артериальное давление

Жареная пища, а также продукты, содержащие сахар и соль, повышают артериальное давление. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» также предостерегла россиян от избыточного употребления продуктов с консервантами, красителями и усилителями вкуса.

Это те же колбасы. Соусы, любые обработанные, обезжиренные продукты. Чтобы скрыть не очень хороший вкус, туда действительно добавляют много сахара. В итоге питание такими сладкими высокогликемичными продуктами может привести к инсулинорезистентности и диабету, а это опять же повреждает сосуды. Появляется атеросклеротическая бляшка, она мешает току крови, и повышается давление, — пояснила Соломатина.

Она добавила, что давление может повышаться от частого употребления жареной пищи. Однако произойдёт это не сразу, а постепенно, так как нормальный ток крови нарушается со временем. Соломатина также предостерегла россиян от чрезмерного употребления «явной» и «скрытой» соли: последняя содержится в продуктах, в которых соль не чувствуется, но присутствует в большом количестве. Продукты с консервантами, красителями и усилителями вкуса ускоряют образование свободных радикалов, которые, в свою очередь, разрушают сосуды, заверила Соломатина.

Ранее кардиолог Сергей Иванов рассказал, как без лекарств снизить артериальное давление. Он посоветовал снизить употребление соли и заняться спортом.