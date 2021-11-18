Учёные назвали самый эффективный способ борьбы с COVID-19

Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53%, мытьё рук уменьшает риск заразиться на 50%, а соблюдение дистанции — на 25%. Об этом свидетельствуют результаты более 30 исследований, проведённых в разных странах мира. Учёным ещё предстоит проанализировать, как помогают в борьбе с распространением COVID-19 такие меры, как закрытие границ и образовательных учреждений, пишет The Guardian.

Данные исследований показали, что ношение масок остаётся наиболее эффективным способом борьбы с коронавирусом. Также весьма действенными мерами являются социальное дистанцирование и мытьё рук. В дальнейшем нужно применять эти способы защиты от COVID-19 наряду с программами вакцинации, пишет издание.

Учёные из университета Монаша и Эдинбургского университета отмечают, что такие меры, как блокировка и закрытие границ, школ и рабочих мест требуют дальнейшего анализа, чтобы оценить их потенциальное воздействие на население, — заключают авторы материала.

Ранее советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков рассказал, что решение о ревакцинации следует принимать, исходя из уровня антител к возбудителю вируса COVID-19. В первую очередь ревакцинироваться следует тем, у кого есть проблемы с иммунитетом, а также людям преклонного возраста. Повторную вакцинацию лучше всего делать через полгода после первичной, прививаясь вакциной «Спутник V» или «КовиВак», отметил он.