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Учёные назвали неожиданное полезное свойство томатного сока

15:53, 25 октября 2020 561
Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты Токийского медицинского и стоматологического университета обнаружили неожиданное полезное свойство томатного сока.

В ходе исследований они отобрали 184 мужчины и 297 женщин, которые в течение года пили несолёный томатный сок в неограниченных количествах. В итоге выяснилось, что у 94 участников эксперимента с гипертонией снизилось кровяное давление, а также уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности, или «плохого холестерина».

Как отмечают учёные, это первое исследование, которое изучает влияние употребления томатов или продуктов из них на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение 12 месяцев и в широком возрастном диапазоне, передаёт Rai Al Youm.

Как писал NEWS.ru, ранее кардиологи из первой больницы при Медицинском университете города Гуанчжоу сообщили, что дневной сон продолжительностью более часа опасен для организма.

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