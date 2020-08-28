Учёные назвали главными переносчиками коронавируса детей

https://static.news.ru/photo/bb4e1f88-e946-11ea-8492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look

Организм детей, которые заразились коронавирусом, вырабатывает множество вирусных частиц на протяжении двух-трёх недель, даже если симптомов болезни нет. К такому выводу пришли медики из Сеульского университета.

Они заявили, что причиной скрытой передачи коронавируса через контакты с окружающими могли стать неочевидные случаи заражения детей. В связи с этим специалисты призвали пересмотреть их роль в распространении коронавируса, а также учесть этот факт при выработке мер по борьбе с пандемией.

Как показали наблюдения за вспышкой коронавируса в китайской Ухани, дети гораздо реже заражаются COVID-19 и почти не испытывают тяжёлых симптомов, в отличие от их родителей или других людей в возрасте. При этом если коронавирус всё-таки проник в организм, то ребёнок может передавать его окружающим, передаёт ТАСС со ссылкой на научный журнал JAMA Pediatrics.

Агентство отмечает, что обсуждение проблемы обострилось в связи с предстоящим началом учебного года. Во многом это связано с тем, что учёные пока не готовы точно сказать, какую роль дети играют в передаче инфекции и насколько опасными школы могут оказаться для работающих в них взрослых.

Корейские медики, следившие в феврале — марте 2020 года за изменениями в состоянии здоровья 91 ребёнка с подтверждённой инфекцией, отмечают, что у большинства из юных пациентов не было никаких симптомов болезни или проявлялись лишь лёгкие формы COVID-19. Школьников и подростков поместили на карантин в больницу, где наблюдали за ними вплоть до того, как следы вируса полностью исчезли.

Благодаря этому корейские медики впервые точно оценили то, как долго дети оставались потенциальными разносчиками коронавируса и есть ли в этом отношении отличия у обычных и бессимптомных больных.

Специалисты с высокой степенью уверенности говорят о том, что дети могут играть существенную роль в распространении вируса. Дело в том, что организм и тех и других юных пациентов вырабатывал вирус на протяжении нескольких недель. То есть все эти дети оставались потенциально опасными для окружающих. В среднем в организме детей с симптомами COVID-19 вирус оставался на протяжении 18-19 дней, а среди бессимптомных носителей вируса — 14 дней.

Учитывая то, что примерно у половины заражённых детей симптомов заражения вообще не было и их обнаружили только благодаря массовому тестированию, дети и подростки могут быть одними из главных разносчиков вируса, предполагают учёные. Многие родственники их юных пациентов, которые заразились в феврале и марте, могли заразиться именно от своих детей, племянников и внуков.

Этот фактор, считают южнокорейские специалисты, важно учитывать при открытии школ, а также при выработке эпидемиологических мер в тех регионах, куда вирус ещё не проник.

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили, что российские школы будут работать в несколько закрытом режиме. Родителей учащихся будут пускать туда только в случае необходимости, а собрания перейдут в онлайн-формат.