Учёные назвали главные признаки цирроза печени

Британские учёные назвали главные симптомы, говорящие о проблемах с печенью и приближающемся циррозе. Это диарея, которая является самым распространённым признаком заболевания, пишет Express,
Также это боль в животе, потеря аппетита, общее недомогание и постоянное ощущение себя больным. По мнению учёных из Национальной службы здравоохранения, проводивших исследование, причиной болезни
Здоровая печень способна самостоятельно восполнять потери на клеточном уровне. Но каждый раз при фильтрации алкоголя часть клеток атрофируется. И чем дольше человек употребляет алкоголь, тем труднее печени восстанавливаться. Заканчивается это тем, что основная функция печени утрачивается.
Врачи отмечают, что большую роль в употреблении алкоголя играет стресс на фоне пандемии коронавируса. Он способствует злоупотреблению людей спиртным.
Важно обратить внимание на своё здоровье как можно раньше, так как первая стадия жировой болезни печени обратима. В запущенных случаях это грозит циррозом или даже раком. Авторы исследования рекомендуют употреблять алкоголь не чаще трёх раз в неделю и в разумных пределах. А после бурной вечеринки с утренним похмельем лучшее вообще сделать перерыв на пару недель, чтобы дать печени «разгрузиться».
Ранее американские учёные из Питтсбургского университета пришли к выводу, что одна порция крепкого алкоголя в сутки может повышать сопротивляемость к штамму «омикрон».