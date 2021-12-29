Учёные назвали главные признаки цирроза печени

Британские учёные назвали главные симптомы, говорящие о проблемах с печенью и приближающемся циррозе. Это диарея, которая является самым распространённым признаком заболевания, пишет Express,

Также это боль в животе, потеря аппетита, общее недомогание и постоянное ощущение себя больным. По мнению учёных из Национальной службы здравоохранения, проводивших исследование, причиной болезни является чрезмерное употребление алкоголя. Оно убивает способность печени к самовосстановлению и провоцирует развитие жирового гепатоза. Эксперты отметили, то наблюдают в последнее время рост жалоб англичан на проблемы с печенью именно из-за излишнего увлечения выпивкой.

Здоровая печень способна самостоятельно восполнять потери на клеточном уровне. Но каждый раз при фильтрации алкоголя часть клеток атрофируется. И чем дольше человек употребляет алкоголь, тем труднее печени восстанавливаться. Заканчивается это тем, что основная функция печени утрачивается.

Врачи отмечают, что большую роль в употреблении алкоголя играет стресс на фоне пандемии коронавируса. Он способствует злоупотреблению людей спиртным.

Важно обратить внимание на своё здоровье как можно раньше, так как первая стадия жировой болезни печени обратима. В запущенных случаях это грозит циррозом или даже раком. Авторы исследования рекомендуют употреблять алкоголь не чаще трёх раз в неделю и в разумных пределах. А после бурной вечеринки с утренним похмельем лучшее вообще сделать перерыв на пару недель, чтобы дать печени «разгрузиться».

Ранее американские учёные из Питтсбургского университета пришли к выводу, что одна порция крепкого алкоголя в сутки может повышать сопротивляемость к штамму «омикрон».