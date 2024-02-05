Ученые нашли «лекарство» от потери памяти при Альцгеймере Ученые нашли белок, помогающий восстановить память при Альцгеймере

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Команда ученых из Института Бака в Калифорнии, США, заявила об обнаружении белка, благодаря которому можно восстановить память у пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера, пишет журнал Journal of Clinical Investigation (JCI) со ссылкой на научное исследование. Оказалось, что открытие может помочь и тем, кто столкнулся с другими формами деменции, уточняется в статье.

По данным издания, речь идет о белке KIBRA, содержащемся в больших количествах в головном мозге и почках. KIBRA концентрируется в синапсах и оказывает ключевое воздействие на формировании памяти.

Мы задавались вопросом, как более низкие уровни KIBRA влияют на передачу сигналов в синапсах, и может ли лучшее понимание этого механизма дать некоторое представление о том, как восстанавливать синапсы, поврежденные во время болезни Альцгеймера, — цитирует журнал соавтора исследования Гранта Кауве.

Ранее ученые заявили о возможности передачи болезни Альцгеймера от человека к человеку из-за препаратов, основанных на человеческих биоматериалах. Эти медикаменты содержат чужеродные белки, которые при попадании в организм активизируют процессы, характерные для дегенеративных болезней.