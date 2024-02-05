Болезнью Альцгеймера можно «заразиться» Ученые заявили о риске передачи болезни Альцгеймера от человека к человеку

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Доктор химических наук Владимир Польшаков заявил о наличии рисков передачи болезни Альцгеймера от человека к человеку. Речь идет о случаях использования препаратов, в основе которых есть биоматериалы из гипофиса умерших людей, передает издание РБК.

Как отметил специалист, после трансплантации этих материалов в головной мозг увеличивается риск получения чужеродных белков. Последние, попав в мозг, могут способствовать развитию болезни Альцгеймера. Польшаков также добавил, что в ходе аналитической работы у пациентов, прошедших процедуру по использованию этих препаратов, появлялись признаки, характерные для людей, страдающих от дегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера. Эксперт также констатировал, что в зоне риска люди преклонного возраста.

Мы пониманием, что это одно из самых распространенных дегенеративных заболеваний головного мозга. Если мы достигаем с вами возраста 90 лет, то вероятность, что мы этой болезнью страдаем, составляет 40–50%. То есть каждый второй, который достигает столь преклонного возраста, — пояснил он.

Ранее ученые выяснили, что причиной возникновения болезни Альцгеймера стал дефицит белка KIBRA, который необходим для формирования воспоминаний. Этот белок можно применять для терапии с целью улучшения памяти при деменции, что выяснилось в ходе тестовых испытаний.