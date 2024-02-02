Раскрыта причина болезни Альцгеймера JCI: дефицит белка KIBRA в мозге приводит к развитию болезни Альцгеймера

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При болезни Альцгеймера человеческий мозг испытывает дефицит белка KIBRA, который необходим для формирования воспоминаний, пишет научный журнал Journal of Clinical Investigation со ссылкой на выводы американских ученых из Института Бака по исследованию старения в Калифорнии. Специалисты определили, что этот белок можно применять для терапии с целью улучшения памяти при деменции.

Мы узнали, как снижение уровня KIBRA влияет на передачу сигналов в синапсах, и лучшее понимание этого механизма может дать некоторое представление о том, как восстановить синапсы, поврежденные при болезни Альцгеймера, — заявил соавтор исследования Грант Кауве.

Ученые разработали сокращенную функциональную версию KIBRA, чтобы определить его влияние на головной мозг. Согласно результатам исследования, белок способен повышать стабильность синапсов, восстанавливая функции памяти. По словам экспертов, KIBRA можно использовать, даже если вызывающие регрессию токсичные белки остаются в организме пациента.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее сообщила, что особая дыхательная техника поможет предотвратить развитие болезни Альцгеймера и сократить риск старческого слабоумия. Для этого, по словам специалиста, нужно делать пятисекундные вдохи-выдохи и повторять упражнение на протяжении 20 минут. Павлова также подчеркнула, что снизить риск старческого слабоумия помогут кофе, регулярный прием витамина D, получение новых навыков и скандинавская ходьба.