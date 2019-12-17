В Британии у двухлетней девочки диагностировали редчайшую генетическую болезнь, которая провоцирует ускоренное старение клеток.
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Проведённые результаты тестов показали у ребёнка никогда прежде не виданные мутации генов. По мнению медиков, она единственный человек на свете с таким диагнозом.
В два года Айла весит менее 7 кг, она не может нормально разговаривать, а общается с помощью языка жестов. Формы её костей изуродованы расстройством. У неё также проблемы с сердцем и дыханием.
Отец Айлы в шутку называет её бабушкой. Врачи не могут дать никаких прогнозов относительно её будущего. Вылечить её нельзя, поскольку из-за ничтожного числа таких пациентов никакие фармацевтические компании не будут заниматься разработкой лекарств.
Ранее NEWS.ru писал, что у 30-летней жительницы Лондона Джеммы Леви диагностировали синдром Элерса — Данлоса. Из-за этого редкого заболевания вся её пищеварительная система была парализована, и теперь она вынуждена всю жизнь не расставаться с трубками для кормления и лекарствами.
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