https://static.news.ru/photo/9bbf600e-20d9-11ea-b1b8-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» Фото: Paramount Pictures

В Британии у двухлетней девочки диагностировали редчайшую генетическую болезнь, которая провоцирует ускоренное старение клеток.

Как пишет Daily Mail , жительница английского Лейчестера Айла Киркпатрик-Скритон страдает от мандибулоакральной дисплазии, её ещё также называют болезнью Бенджамина Баттона.

Проведённые результаты тестов показали у ребёнка никогда прежде не виданные мутации генов. По мнению медиков, она единственный человек на свете с таким диагнозом.

В два года Айла весит менее 7 кг, она не может нормально разговаривать, а общается с помощью языка жестов. Формы её костей изуродованы расстройством. У неё также проблемы с сердцем и дыханием.

Отец Айлы в шутку называет её бабушкой. Врачи не могут дать никаких прогнозов относительно её будущего. Вылечить её нельзя, поскольку из-за ничтожного числа таких пациентов никакие фармацевтические компании не будут заниматься разработкой лекарств.

Ранее NEWS.ru писал, что у 30-летней жительницы Лондона Джеммы Леви диагностировали синдром Элерса — Данлоса. Из-за этого редкого заболевания вся её пищеварительная система была парализована, и теперь она вынуждена всю жизнь не расставаться с трубками для кормления и лекарствами.