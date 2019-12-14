https://static.news.ru/photo/53ac953a-1e8f-11ea-94b3-fa163e074e61_660.jpg Джемма Леви с мужем Фото: Jemma Levy/facebook.com

30-летней жительнице Лондона Джемме Леви диагностировали синдром Элерса—Данлоса. Из-за этого редкого заболевания вся её пищеварительная система была парализована, и теперь она вынуждена всю жизнь не расставаться с трубками для кормления и лекарствами.

Болезнь диагностировали у Джеммы лишь в прошлом году, хотя симптомы начали появляться с 12 лет, — пишет Daily Mail.

Полное излечение от этой болезни невозможно, но Джемма уверена, что это её не сломит, к тому же девушку очень поддерживает муж Алекс. Он стал опекуном своей жены, несмотря на то что она не сможет родить ему ребёнка, о котором он так мечтал. Помимо проблем с пищеварением, суставы девушки гиперподвижны, а кожа сверхэластична из-за дефекта выработки коллагена. Это вызывает серьёзные проблемы со спиной и плечами, и Джемма всё время вынуждена находиться в постели.

Как писал NEWS.ru, от восточного лошадиного энцефалита в разных регионах Соединённых Штатов умерли 11 человек. Переносчиками этого вируса являются комары. В США ежегодно регистрируется 5–10 случаев этого заболевания у людей и лишь 30% из них имеют летальный исход. В настоящее время вакцина от этого вируса разработана только для лошадей.