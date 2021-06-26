Трихолог рассказала, как ухаживать за волосами в жару

На открытом воздухе из волос стремительно выпаривается влага, особенно когда человек купается и мочит голову. Поэтому необходимо обязательно использовать для ухода за волосами масла, сообщил NEWS.ru врач-трихолог Юлия Галлямова.

Она отметила, что в продаже есть шампуни, бальзамы и маски с маслами.

Также врач рекомендовал в жару мыть волосы «по мере загрязнения» — каждый день или даже несколько раз в сутки, если это требуется. Вред частого мытья головы — это миф, который давно развенчан.

Ранее сообщалось, что Александр Васильев в программе «Модный приговор» показал стрижку, которая делает её обладательницу моложе. Гостьей программы стала женщина, которая не может найти мужчину из-за слишком эпатажного вида.