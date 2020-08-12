Трихолог назвала опасной популярную причёску для школьниц

https://static.news.ru/photo/be8de0ba-dd26-11ea-8e8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала, какую опасность для детей несут слишком тугие косички.

По её словам, часто родители любят делать тугие причёски с вечера, чтобы сократить время сборов ребёнка в школу. Однако волосы растут группами из волосяных фолликул, и регулярное стягивание вызывает травму, из-за которой фолликул уходит в покой и впоследствии может атрофироваться.

Вследствие длительного натяжения может возникнуть так называемая тракционная алопеция. Чаще всего такой формой алопеции страдают девочки, которые занимаются танцами, спортивной гимнастикой, плаванием, балетом, музыкой. Везде, где требуются тугие хвосты, пучки, и это делается изо дня в день, из года в год, — пояснила она.

Нагайцева уточнила, что чаще всего волосы редеют на височных зонах и фронтально-теменной зоне, подчеркнув, что такая форма алопеции не лечится терапевтическим путём. Единственным способом восстановления станет достаточно дорогостоящая процедура — хирургическая трансплантация волос.

И главное — даже после пересадки волос, если продолжать делать подобные причёски, процесс возобновится, — предупредила специалист.

Она отметила, что предотвратить алопецию у ребёнка можно только отказавшись от тугих кос и хвостов. После школы и на ночь волосы необходимо распускать, а если они слишком длинные — заплести свободную косу, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-трихолог Ольга Кохас рассказала, что определённые микроэлементы, способствующие выработке пигментов, помогают замедлить процесс поседения.