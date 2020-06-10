Трихолог рассказала, как бороться с сединой при помощи меди

https://static.news.ru/photo/2cb0c160-ab87-11ea-a78d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels/pixabay

Определённые микроэлементы, способствующие выработке пигментов, помогают замедлить процесс поседения, рассказала врач-трихолог Ольга Кохас.

Доктор обратила внимание на то, что современный ритм жизни приводит к тому, что первые белые волоски на голове у многих появляются рано. Выдергивать седые волосы при этом совершенно неэффективно, передаёт Радио Sputnik.

Раньше всего седеют наиболее подверженные стрессу люди обоих полов, так как из-за нервного состояния человека спазмируются сосуды, что приводит к нарушению кровоснабжения кожи головы. Ранее считалось, что остановить или хотя бы замедлить процесс поседения невозможно и единственный выход скрыть седину — окрашивание, но сейчас появились лосьоны для волос со специальным составом, помогающим бороться с потерей цвета.

На фоне нехватки железа снижается количество меди в организме. Медь способствует работе клеток по выработке пигментов. Можно провести профилактику поседения волос, если использовать лосьоны для роста волос с содержанием меди. Когда люди начинают их использовать, то есть побочный эффект, который состоит в том, что процесс поседения снижается, - пояснила Кохас.

Трихолог предупредила, что способ может сработать только в случаях, когда поседение связано именно с железодефицитом.

Как писал NEWS.ru ранее, популярная телеведущая Тина Канделаки решила поделиться со своими поклонниками секретами красоты. Она рассказала, как ухаживает за свей шевелюрой. По словам звезды, у неё кудрявые и сухие волосы. Первая седина появилась уже в 20 лет.