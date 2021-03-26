Тренер объяснил, как безопасно вернуться к пробежкам после зимы

https://static.news.ru/photo/75f17092-8ee7-11eb-ae7b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер Бегового сообщества Павел Кондрашёв дал советы по возвращению к беговым тренировкам после длительного перерыва.

По его словам, перерыв в занятиях может случиться с каждым, например, по причине травм, смены жительства, режима работы или спортивных предпочтений. Кроме того, многие бегуны любят бегать именно весной и летом из-за комфортной погоды и сухого асфальта.

Выходить из «зимней спячки» специалист рекомендует плавно и осознанно, посетить врача и не торопиться с пробежками на длинные дистанции.

Подходите к процессу с удовольствием, чтобы избежать травм и выгорания. Если погода ещё не располагает к пробежкам, отличной альтернативной станут тренировки дома. Это может быть как элементарное ОФП, так и занятия на тренажёрах (например, велосипеде), упражнения на прыгалках и т. п. Простые, но эффективные упражнения приведут ваши мышцы в тонус, — пояснил он.

Также Кондрашёв отметил важность подходящей для того или иного времени года одежды. При выборе экипировки лучшего всего придерживаться правила: «Одевайтесь так, будто на улице на десять градусов теплее».

Начать следует с лёгкой пробежки на дистанцию около 1 км, сделать хорошую растяжку и ОФП. Объёмы пробежек необходимо увеличивать постепенно, наращивать километраж.

Например, можно бег чередовать с шагом или сделать расчленённую пробежку: 1 км бежим, отдыхаем пять минут, растягиваемся, далее бежим ещё 1 км, — уточнил тренер.

Он добавил, что не менее важно уделять внимание режиму питания, употреблять больше зелени, овощей, фруктов и отказаться от жареного, фастфуда и алкоголя, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук, остеопат Владимир Фролов рассказал, что избавиться от болей в спине можно с помощью так называемой скандинавской ходьбы, при которой используются палки.