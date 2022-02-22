Терапевт назвал болезни, на которые указывает хруст в шее

Двигательный терапевт Артём Ранюшкин рассказал, на какие болезни моет указывать хруст в шее. Из-за значительных нагрузок, которые шея испытывает каждый день, она достаточно уязвима, следствием чего могут являться боли и неприятные ощущения при движении головой, приводит пояснения доктора URA.RU.

Характерный звук хруста в шее указывает на то, что мышцы испытывают перенапряжение и дальнейшее игнорирование проблемы может быт чревато для здоровья. Хруст и скованность движения свидетельствую о том, что нужно решать проблемы с мышцами, поясняет эксперт, иначе это может привести к защемлению нерва и сильнейшим болям. Следствием этого являются потеря чувствительности рук и ног, а также протрузии (вытягивание межпозвоночного диска).

При дальнейших нагрузках они переходят в грыжи, а это также дичайшие боли, — рассказал терапевт.

По словам врача, от перенапряжения мышечного тонуса моно избавиться и без вмешательства специалиста. Для этого достаточно воспользоваться лечебной физкультурой или массажем. После этого вскоре наступает облегчение.

Но если к хрусту присоединились более тревожные симптомы в виде прострела и онемения рук, а также боли при повороте головы, то в таком случае медлить нельзя и нужно срочно обращаться к врачу.

Ранее массажист Владимир Ярёменко заявил, что тренажёр фоам-роллер безопасен для людей, которые испытывают мышечную тугоподвижность, или для тех, кто регулярно занимается спортом. Тем не менее гражданам с серьёзными травмами стоит избегать упражнений с этим устройством.