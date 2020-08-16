Супруга президента Бразилии вылечилась от коронавируса

https://static.news.ru/photo/919e7bb4-dfe7-11ea-8a29-fa163e074e61_660.jpg Мишель Болсонару Фото: instagram.com/michellebolsonaro

Первая леди Бразилии Мишель Болсонару излечилась от COVID-19.

Результат отрицательный. Благодарю за ваши молитвы и проявления внимания, — написала Болсонару в Instagram.

О заражении 38-летней первой леди Бразилии стало известно в конце июля. Это произошло вскоре после того, как коронавирус перенёс её супруг Жаир Болсонару. Как заверял глава государства, он чувствовал недомогание лишь в первые дни болезни, после чего начал принимать «Гидроксихлорохин». Известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала использовать данный препарат пациентам с COVID-19. Уже 25 июля бразильский лидер объявил о своём выздоровлении.

Кроме того, коронавирус перенесли восемь министров правительства Бразилии. В минувшую субботу, 15 августа, появилась информация о том, что COVID-19 заразился младший сын президента, 22-летний Ренан Болсонару.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мог адаптироваться к организму человека ещё в 2012 году.

Биолог Эллисон Уилсон и вирусолог Джонатан Латэм обнаружили записи врача, лечившего шахтёров из китайской провинции Юньнань, которые две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей в 2012 году. У нескольких горняков появились симптомы, характерные для коронавирусной инфекции: пневмония, сухой кашель, высокая температура тела, боли в руках и ногах. Пациентам понадобилась искусственная вентиляция лёгких, трое из шести заболевших шахтёров скончались.