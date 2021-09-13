«Стартуем с худших позиций»: биолог объявил в РФ четвёртую волну COVID

Кандидат биологических наук, независимый аналитик Алексей Куприянов объявил в России старт четвёртой волны коронавируса. Он заявил, что сегодняшние показатели показывают восходящий тренд, который начался на рубеже августа — сентября. Это говорит о том, что ситуация с COVID-19 в РФ постепенно ухудшается, сообщает портал «Доктор Питер».

Две недели назад мы были на самом «дне», прошлая неделя уже показывала рост, и тенденция продолжается, — сказал специалист.

При этом он заявил, что старт произошёл «с худших позиций»: на данный момент среднее семидневное количество выявляемых случаев в полтора-два раза выше, чем минувшей весной. В то же время Куприянов подчеркнул, что масштабы вспышки спрогнозировать сложно.

Биолог объяснил, что подобную тенденцию описывает понятие «экспоненциальный рост». Такой рост предполагает, что сначала показатели заболеваемости увеличиваются незначительно, но каждое последующее увеличение случаев коронавируса больше предыдущего.

Ранее сообщалось, что глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун убеждён: вероятность четвёртой волны коронавируса в Москве очень высока. До этого главный врач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал появление четвёртой волны в конце сентября — начале октября.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о значительном росте заболеваемости коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии, Израиле, Канаде, Великобритании, США и многих государствах Европы. Это происходит несмотря на довольно высокий уровень вакцинации.