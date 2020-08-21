Стало известно, когда начнётся экспорт российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/fedc4f08-e3cf-11ea-b01e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Продажа вакцины от коронавируса, созданной в России, в другие страны может начаться уже весной 2021 года. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он пояснил, что более конкретные сроки станут понятны после того, как пройдёт цикл апробаций и наращивание объёмов её производства.

Кто-то и сегодня готов закупать, но мы не готовы, потому что нужно решить собственные задачи. Объективно говоря, это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте. Это когда мы уже выйдем на качественный объём производства у нас в стране, — приводит слова Мантурова ТАСС.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. На данный момент выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы.

Чтобы доставить в организм генетическую информацию SARS-CoV-2, в вакцине применён носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей. Вводить «Спутник V» будут внутримышечно. Центр Гамалеи уже представил инструкцию по медицинскому применению вакцины, а любое её использование, как заявил разработчик, будет проходить под жесточайшим контролем. Однако у «Спутника V» есть и противопоказания — беременным и кормящим матерям делать такую прививку нельзя.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

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