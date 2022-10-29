Стало известно, как россияне отреагируют на новый вариант COVID-19 Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: мощного подъема заболеваемости COVID в РФ не ожидается

В настоящее время практически у всех россиян сформировался хотя бы частичный иммунитет к коронавирусу. В этой связи новый вариант "цербер" если и получит распространение, то мощного подъема заболеваемости не ожидается. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Вариантом ВА.5 штамма «омикрон», ответвлением которого является «цербер», уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались. Иммунитет к SARS-CoV2, хотя бы частичный, есть почти у всех. Поэтому, даже если вариант «цербер» и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным «омикроном», ожидать не стоит, - сказала Пшеничная.

По словам эксперта, хотя свойства "цербера" дают ему возможность частично избегать антитела, выработанные в результате предыдущего заболевания COVID-19 или вакцинации, их все равно достаточно, чтобы защитить от тяжелого течения инцекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены два новых варианта COVID-19, включая подвид штамма «омикрон» под названием «цербер». По ее словам, прогнозируется дальнейшее распространение этих вариантов в стране, хотя резкого роста заболеваемости коронавирусом не ожидается и эпидситуацию можно считать управляемой. Вводить какие-либо ограничения из-за распространения коронавируса также не планируется.

В свою очередь директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что субтип штамма «омикрон», известный как «цербер», может стать одним из оснований новой волны заболеваемости омикроном в Европе и России. Он напомнил, что обилие мутаций позволяет «церберу» уходить от иммунного ответа, однако само заболевание при этом переносится в легкой форме.