Стали известны риски для здоровья человека от 5G-излучения

Большое количество 5G-вышек в городах может привести к головным болям, гормональным сбоям и проблемам со сном, пишет Live24. В основном негативные последствия от 5G-излучения учёные связывают с термическим эффектом: высокочастотные радиоволны нагревают ткани человека и приводят к повышению температуры в организме.

По словам экспертов, излучение имеет накопительный эффект, а значит, если вышки будут расположены в крупных городах, население может быть подвержено частым головным болям или страдать от бессонницы.

Ряд исследований также зафиксировал взаимосвязь между 5G-излучением и повреждением ДНК, нарушением репродуктивной функции мозга или проблемами с иммунитетом. Особенно уязвимыми к высокочастотным волнам являются дети, так как они гораздо сильнее подвержены излучению.

Также 5G-вышки могут повлиять на мозг зародыша в период внутриутробного развития в животе у беременной матери.

Ранее жители Азова начали забрасывать археологов землей из-за страха перед установкой 5G вышки. В полицию поданы заявления о привлечении виновных лиц к ответственности.