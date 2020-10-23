Стал известен смертельно опасный способ приготовления чеснока

https://static.news.ru/photo/700d2706-151c-11eb-bf9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователь китайской социальной сети WeChat посоветовал избегать жарки чеснока, так как данный способ приготовления может сделать продукт смертельно опасным.

Как утверждается, при жарке аминокислоты, жиры, крахмал и сахариды, что содержатся в чесноке, образуют акриламид — канцероген, значительно повышающий риск развития рака.

Если вы хотите придать аромата чесноку, его можно обжарить на небольшой температуре до слегка золотистой корочки, — порекомендовал пользователь социальной сети, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что в день следует употреблять не более трёх зубчиков чеснока.

Ранее NEWS.ru писал, что употребление витамина С в больших дозах не предотвращает развитие респираторного заболевания, но значительно сокращает длительность болезни, сообщила в беседе с NEWS.ru врач общей практики Ирина Добрецова. Именно поэтому при первых признаках простуды рекомендуется запастись продуктами, в которых это вещество содержится в большом количестве.

Принято считать, что больше всего витамина С находится в цитрусовых. На самом деле лидер по содержанию этого вещества — жёлтый болгарский перец, отметила Добрецова.