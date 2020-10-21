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Создатели вакцины «ЭпиВакКорона» заявили о её безопасности для аллергиков

14:09, 21 октября 2020 23
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Вторая отечественная вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» полностью безопасна для лиц, страдающих аллергией, а также для пожилых людей.

Об этом РИА Новости заявили в центре «Вектор», где был разработан препарат.

Глава центра Ринат Максютов ранее перечислил преимущества препарата, назвав в их числе безопасность, стабильность компонентов, простоту производства, хранения и транспортировки.

Президент Владимир Путин заявил о регистрации второй отечественной вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» 14 октября. Первая её партия успешно прошла контроль Росздравнадзора.

Как писал NEWS.ru, в гражданский оборот вакцина будет введена с 1 января 2021 года. Первые пострегистрационные испытания препарата начнутся в ноябре-декабре 2020 года и будут проводиться около полугода. В них примут участие пять тысяч добровольцев.

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