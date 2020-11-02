Создана суперэффективная вакцина от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f069aa32-1d3c-11eb-b031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные Медицинской школы Вашингтонского университета в США разработали суперэффективную вакцину от коронавируса на основе наночастиц.

Инновационная вакцина на основе наночастиц от пандемического коронавируса вырабатывает нейтрализующие антитела у мышей на уровне, в десять раз превышающем уровень, наблюдаемый у людей, излечившихся от COVID-19, — передаёт MedicalXpress.

Уточняется, что для сильного иммунного эффекта достаточно дозы, которая в шесть раз меньше тех доз, которые применяются при использовании других препаратов.

Исследования на мышах показали, что в результате использования вакцины развивается сильный B-клеточный иммунный ответ, что говорит о стойком эффекте. Также препарат обеспечивает защиту против мутировавших штаммов вируса. Разработчики уверены, что способность вызывать сильный иммунный ответ при низких дозах делает вакцину безопаснее других аналогичных препаратов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наличие нескольких отечественных вакцин против коронавируса предоставляет «возможность манёвра». Медики смогут использовать именно тот препарат, который в каждом конкретном случае лучше подходит пациенту.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» (центр имени Гамалеи) была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Её производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова, писал NEWS.ru.