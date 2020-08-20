Состояние получивших прививку от COVID-19 отследят через приложение

https://static.news.ru/photo/4dd0bb2c-e2fd-11ea-87e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

На каждую пробирку с вакциной от коронавируса «Спутник V» нанесут QR-код, а её использование будет контролироваться через специальное приложение. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф.Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов.

Разрабатывается специальное приложение. Пробирка будет привязана к человеку, а человек — к приложению. Применение будет находиться под жесточайшим контролем, — приводит его слова РБК.

При этом, как подчеркнул Логунов, вакцину можно применять и тем, кто переболел COVID-19, так как у перенёсших это опасное заболевание антитела к вирусу пропадают очень быстро.

Минздрав официально зарегистрировал первую российскую вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» 11 августа, а первая партия препарата уже выпущена. Прививка является двухкомпонентной с основой из аденовирусов. Вводить «Спутник V» собираются внутримышечно. Центр Гамалеи уже представил инструкцию по применению прививки, а любое её использование, как заявил разработчик, будет проходить под жесточайшим контролем. Однако у «Спутника V» есть и противопоказания — беременным и кормящим матерям делать её нельзя.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Как писал NEWS.ru, «Спутник V» может защищать от COVID-19 минимум два года.