СМИ рассказали о необычном симптоме COVID-19

https://static.news.ru/photo/24fbf934-4e99-11eb-905a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Постоянная икота может быть сигналом о заражении коронавирусом. Об этом сообщает газета Daily Express, ссылаясь на ряд исследований.

Согласно им, икота ещё не названа в числе основных симптомов, но её продолжительное проявление может являться признаком заражения COVID-19. В частности, журналисты привели в пример исследование, проведённое египетскими врачами, которое выявило пациента с коронавирусом, при этом заболевание проявлялось только через икоту.

64-летний мужчина обратился в больницу спустя трое суток, обследование показало у него наличие коронавируса и низкий уровень лейкоцитов. С аналогичным случаем столкнулись и американские врачи: 62-летний пациент обратился к медиками спустя четверо суток непрекращающейся икоты. Оказалось, инфекция поразила лёгкие, также у мужчины был пониженный уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

По данным исследований, икота является крайне редким симптомом коронавируса. Зачастую она возникает при неправильном питании и проходит через несколько минут. В случае же если икота не проходит более двух суток или возникает слишком часто, британские врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощью, передаёт РИА Новости.

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