https://static.news.ru/photo/ae995636-ca7f-11e9-930b-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что здоровью врачей, оказывавших помощь пострадавшим при взрыве на полигоне в Северодвинске, ничего не угрожает.

Обследована щитовидная железа на предмет накопления радиоактивных ионов. Все здоровы. Весь состав больницы областной, речь идёт и о врачах больницы Северодвинска, и областной больницы в Архангельске, они все здоровы, их здоровью ничего не угрожает, — цитирует РИА Новости Скворцову.

Ранее News.ru писал, что по данным некоторых СМИ, после взрыва радиационный фон в окрестностях Северодвинска превысил норму в 16 раз. Пострадавшие прибыли в больницу обнажёнными и завёрнутыми в пластиковые пакеты, что вызвало подозрения у медперсонала. Врачи были в ярости из-за того, что власти не уведомили их об опасности.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошли взрыв и возгорание изделия. По официальным данным оборонного ведомства, в результате погибли два человека, четверо пострадали. В Минобороны уточнили, что выброса вредных веществ не зафиксировано, а радиационный фон в районе ЧП находится в пределах нормы.