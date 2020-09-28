Шеф-повар рассказал, с чем нельзя есть мясо и помидоры

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Свежие отборные продукты могут привести к изжоге, несварению и отрицательно повлиять на состояние здоровья в перспективе, если при готовке не соблюдать правила сочетаемости ингредиентов, рассказал шеф-повар и ведущий телеканала «Еда» Владимир Павлов.

Например, популярное сочетание мяса с картофелем во всех вариациях может стать причиной процессов брожения в организме. Есть мясо лучше с овощами, но не с фруктами, это также может вызвать дискомфорт, передаёт радио Sputnik.

Крахмальный картофель не очень сочетается с животным белком мяса, поэтому вызывает брожение в желудке. Также лучше мясо не сочетать с мучными изделиями. Когда вы едите мясо с тестом, это сильно способствует набору веса, после этого ощущается тяжесть, потому что сочетание животного белка и медленных углеводов сложно и медленно усваивается организмом, — пояснил эксперт.

При этом фрукты можно есть за 15–20 минут до употребления мяса или спустя 2–3 часа после, так как горячие блюда перевариваются значительно дольше сырых фруктов.

Некоторые популярные блюда с овощами тоже, как утверждает шеф-повар, вредны для человека. Особенно это касается салатов с помидорами.

Самое популярное сочетание с томатами — сыр, всеми любимые моцарелла или фета с помидорами черри, но это не очень полезно. Союз томатов и сыров вызывает повышенное отложение солей. В томатах есть определённая кислота, она вступает в реакцию с кальцием, которым богат сыр, поэтому их лучше разводить. Огурцы и помидоры также не очень хороший союз, потому что разрушаются определённые витамины. Картофель и томаты плохо влияют на состояние желудка — крахмал в данном случае лишит полезных свойств томаты, и овощи упадут бесполезным грузом в ваш желудок, — предупредил Павлов.

Эксперт напомнил, что дыня, сезон которой начинается в конце лета и продолжается осенью, это уникальный продукт, который является самостоятельным блюдом и не сочетается ни с какими другими ингредиентами.

Как писал NEWS.ru ранее, регулярное употребление творога улучшает настроение и помогает в борьбе с осенней депрессией. Об этом рассказал профессор Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова гастроэнтеролог Алексей Буеверов.