Россияне получат разные версии вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/080a8db2-f170-11ea-b462-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» после завершения испытаний будет существовать как минимум в двух вариантах. Об этом заявил профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко.

По его словам, появление второго варианта вакцины, более лёгкого, надо ожидать после тестовой вакцинации. В ней участвуют только россияне старше 18 лет, а итоговый препарат должен подходить и для детей, сообщает радио Sputnik.

Бутенко пояснил, что вакцина для детей будет более щадящая и менее реактогенная, то есть, вызывающая меньше побочных эффектов.

У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребёнка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации для детей и для взрослых, — отметил профессор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первая партия вакцины «Спутник V», разработанной центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот. Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей. Она будет идти параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями.