https://static.news.ru/photo/38544a84-c26a-11e9-b15a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Большая часть россиян страдает от недостатка витамина D, который кожа человека способна вырабатывать на солнце. Об этом News.ru рассказала заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ ФИЦ питания и биотехнологии (бывший НИИ питания РАМН) Наталия Жилинская.

Данные исследований показывают, что от недостатка витамина D страдает 75% от общего числа населения России. Большая часть россиян в светлое время суток находятся в помещениях­ — взрослые работают, дети учатся. Также стоит отметить, что в нашей стране мало солнечных дней — максимум 70 за год. Кроме того, в рационе жителей России достаточно скудно представлены продукты, которые являются источником витамина D, — заявила специалист.

При этом Жилинская отметила, что нехватка этого микроэлемента может стать причиной повышенной ломкости костей и потери костной ткани. Она также способна опосредованно влиять на снижение иммунитета и нарушения определённых функций мозга.

Ранее News.ru подробно рассказывал о том, как восполнить недостаток витамина D и можно ли его распознать самостоятельно.