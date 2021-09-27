Россиянам рассказали, сколько ещё продлится пандемия

Пандемия коронавируса продлится ещё не меньше года. С таким прогнозом выступил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, говорить о возвращении к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли коронавирус или нет.

Год продлится — минимум, — заявил Тимаков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам эксперта, только после анализов данных по заболеваемости, полученных весной 2022 года можно будет судить о том, когда граждане смогут вернуться к привычной жизни. Это будет зависеть от того, насколько адаптировался вирус и как он меняется.

Ранее глава компании — производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что начать жить нормальной жизнью после пандемии коронавируса жители планеты смогут «в течение года». При этом нормой для людей должна стать ежегодная вакцинация.